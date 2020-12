Nicht einmal jeder zweite Bundesbürger will sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das ist das Ergebnis einer Studie aus Heidelberg. Im Sommer war die Bereitschaft deutlich höher.

Während im Sommer knapp 55 Prozent der Befragten angaben, sich wahrscheinlich impfen zu lassen, lag die Impfbereitschaft Anfang Dezember nur noch bei 46 Prozent, so die Wissenschaftler der Universität Heidelberg. Deutlich gestiegen sei jedoch die Sorge, selbst zu erkranken.

Forscher vermuten Verschwörungstheorien als Ursache

In einer Online-Aktion hatten die Forscher rund 1.100 Personen befragt. Einen Grund für das Ergebnis sehen die Wissenschaftler in Verschwörungserzählungen. Die Impfbereitschaft stehe in signifikantem Zusammenhang zum Vertrauen in die staatliche Corona-Politik, die Wissenschaft und die klassischen Medien.

Die Verbindung zwischen Verschwörungsmentalität und Impfgegnerschaft habe seit dem Sommer nachweislich zugenommen so das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Mit 83 Prozent sei die Bereitschaft, mit Maske, Abstand und Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie beizutragen, immer noch hoch.

