Mehrere Impfaktionen in der Region

In der Rhein-Neckar-Region machen immer mehr Kommunen mobil und bieten spontane Impfaktionen an. Um der wachsenden Zahl an Impfwilligen einigermaßen Herr zu werden bietet Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) am Freitag im Landratsamt von 10 bis 16 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Es sind Erst,- Zweit- und Auffrisch-Impfungen ohne Termin möglich. Es werden Biontech und Moderna-Impfstoffe gespritzt. Allerdings schafft ein mobiles Team nur rund 100 Impfungen pro Tag, deshalb werden Nummern vergeben.

In Brühl-Rohrhof (Rhein-Neckar-Kreis) wird die ursprünglich geplante Senioren-Weihnachtsfeier zu der Aktion „Impfen im Rohrhof“ umgewandelt. Los geht es am Freitag ab 9 Uhr 30 in der Ahornstraße 1. Auch am Samstag ab 11 Uhr wird dort noch weitergeimpft.

Die Stadt Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) kombiniert bummeln in der Altstadt mit Impfen; und zwar in Zusammenarbeit mit Ärzten und Stadtmarketing. Ab 17 Uhr am Freitag werden im Gewerbeverein im Museum ausschließlich Booster-Impfungen angeboten.