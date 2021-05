Sie hatten zu viel Astrazeneca - und haben das Beste daraus gemacht. Die Impfaktion einer Heidelberger Gemeinschaftspraxis hat am Samstag rund 1.000 Menschen angelockt.



Die Impfaktion im Modehaus Niebel in Heidelberg-Handschuhsheim stieß auf Riesen-Interesse. Die Schlange reichte um die Mittagszeit über mehrere hundert Meter einmal um den Straßenblock. Die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis von Blittersdorff hatte für die Aktion mindestens 700 Impfdosen des Impfstoffs Astrazeneca parat, um sie ohne Anmeldung an Interessierte zu verimpfen.

Das Restaurant "Zum Handschuh" im Heidelberger Modehaus Niebel wurde zur Impfstation umfunktioniert. SWR

Probleme mit AstraZeneca

Die Gemeinschaftspraxis Blittersdorf in Heidelberg hat wie anderen Hausärzte auch zunehmend Probleme, den Impfstoff Astrazeneca zu verimpfen. Zu groß sind die Bedenken bei vielen Menschen nach den widersprüchlichen Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts. Tatsächlich jedoch ist das Risiko bei einer Impfung mit Astrazeneca auf gefährliche Impfreaktionen oder unerwünschte Nebenwirkungen auch für unter 60-Jährige verschwindend gering.

Flottes Tempo in der Schlange



Die Impfungen gingen von 10 Uhr an in flottem Tempo voran, in der langen Schlange berichteten die Wartenden von gutem Fortschritt, was dann auch die meisten dazu bewog, weiter zu warten. Es waren viele junge Leute, die keine Impf-Priorisierung haben.

Die Warteschlange war lang bei der Impfaktion - Kein Problem: Hauptsache Klappstuhl dabei SWR

Aber auch Zweitimpfungen wurden vorgenommen - nach Beratung allerdings, denn bei einem kurzen Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung mit Astrazeneca ist der Impfschutz nach gängiger Expertenmeinung deutlich geringer.