Die Stadt Mannheim wird ab Montag im Stadtteil Neckarstadt-West ein Impfangebot für die Bewohner machen. Das Impfzentrum wird zehn Tage lang alle Bewohner impfen, die dazu bereit sind. Zwei mobile Impfteams werden laut Stadt täglich im Bürgerhaus beraten und impfen. Das Infektionsgeschehen in dem Stadtteil mit rund 20.000 Bewohnern ist viel höher als der Durchschnittswert. Eine Erklärung sind die Wohnverhältnisse und ein hoher Anteil von Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, so Oberbürgermeister Peter Kurz. Nach der positiven Impfaktion im Stadtteil Hochstätt, soll nun in der Neckarstadt-West die Ansteckungsrate reduziert werden.