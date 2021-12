Am Samstag finden unter anderem in Mannheim-Seckenheim (im Seckenheimer Schloss) und in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) (im DRK Hilfeleistungszentrum) Impfaktionen gegen Corona statt. Eine größere Impfaktion hat am Samstagvormittag im Einkaufszentrum Q6/Q7 in der Mannheimer Innenstadt begonnen. Offizieller Start war um 10 Uhr, doch bereits Stunden vorher bildeten sich dort laut Einkaufszentrum-Management lange Schlangen. Die Aktion wurde von Mannheimer Urologen, dem Uniklinikum und der Stadtverwaltung auf die Beine gestellt. Verimpft werde der Moderna-Impfstoff. Impfwillige müssen Impfpass, Personalausweis und eine Einverständniserklärung mitbringen, die man zuvor auf der Homepage des Einkaufszentrums herunterladen kann.