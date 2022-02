per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen für ein illegales Straßenrennen in Heidelberg. Am Mittwochabend fielen einer Streifenwagenbesatzung zwei Autos in der Nähe des Bismarckplatzes auf, die viel zu schnell fuhren. Die Beamten kontrollierten die 26 und 20 Jahre alten Männer. Einer der beiden hatte Cannabis konsumiert. Die Autos wurden sichergestellt.