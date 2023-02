Illegales Autorennen in Heidelberg

Nach Angaben der Polizei haben sich die beiden Autofahrer am Sonntag gegen 23:30 Uhr an einer roten Ampel auf der Speyererstraße dazu entschlossen, Gas zu geben und ein Rennen durch die Innenstadt zu führen. Die beiden Fahrer hätten zunächst die Motoren aufheulen lassen. Dann seien sie beim Umschalten der Ampel auf Grün mit starker Beschleunigung losgefahren. Zufällig sei eine Polizeistreife hinter ihnen gewesen. Sie fuhr hinterher und konnte das Rennen beenden. Eines der beiden Autos konnte gestoppt werden. Der 22-jährige Fahrer musste dann ohne Führerschein und Auto nach Hause gehen. Der andere Fahrer aber fuhr in seinem Chrysler mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 150 Km/Std weiter und konnte sich so der Kontrolle entziehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.