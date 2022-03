Illegal abgelegter Müll im Wald in Oftersheim

Immer häufiger wird in den Wäldern illegal Müll abgeladen. Darunter leiden vor allem Tiere und Umwelt. Einen besonders dreisten Fall gab es in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis).

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Waldweg in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Säcke mit Müll illegal entsorgt. Das teilte die Gemeinde mit.

Haufenweise Dämmmaterial

In den Säcken war haufenweise Dämmmaterial. Die Entsorgung dieses Stoffes sei nicht unkompliziert. Fasern sollten auf keinen Fall in die Umwelt gelangen. Dämmmaterial habe nämlich bei direktem Kontakt gesundheitsschädliche Eigenschaften für Mensch und Tier, sagte eine Gemeindesprecherin dem SWR. Deshalb müssten bei der Entsorgung der Müllsäcke die Mitarbeiter der AVR auch Schutzanzüge und spezielle Handschuhe tragen. Die AVR macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Dämmmaterial nur in reißfesten und gekennzeichneten Gewebesäcken entsorgt werden darf.

Gemeinde hofft auf Mithilfe der Bürger

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Oftersheimer Wald (Fuhrmannsweg) etwas Verdächtiges beobachtet haben und bittet die Bürger darum, auch weiterhin illegal entsorgten Müll zu melden.

Illegale Müllentsorgung wird bestraft

Illegale Müllentsorgung gilt nach Angaben der Gemeinde Oftersheim als schwere Ordnungswidrigkeit, unter Umständen auch als Straftat. Sie kann mit einem Bußgeld geahndet werden.