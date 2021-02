per Mail teilen

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt haben Anwohner am Donnerstagabend wegen einer Ruhestörung die Polizei verständigt. In der 3-Zimmer-Wohnung trafen die Beamten 19 Erwachsene und drei Kinder an, die dort einen Geburtstag feierten. Sie müssen sich jetzt auf ein Bußgeld wegen Corona-Verstößen einstellen. Außerdem erhielten sie einen Platzverweis.