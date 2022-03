IHK: Viele regionale Betriebe vom Krieg betroffen

Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sind 70 Prozent der Unternehmen in der Region derzeit direkt oder indirekt vom Krieg in der Ukraine, beziehungsweise von den verhängten Sanktionen betroffen. Das ist das regionale Ergebnis einer deutschlandweiten IHK-Umfrage. Insgesamt haben sich in der Region 261 Unternehmen an der Umfrage beteiligt. Vor allem rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise träfen viele Unternehmen hart. Knapp die Hälfte der Betriebe berichteten von fehlenden Rohstoffen für die Produktion. Rund zwei Drittel müssten die steigenden Kosten an ihre Kunden weitergeben, heißt es im Umfrageergebnis. Von der Politik wünschten sich die Unternehmen schnelle Maßnahmen für sinkende Energiekosten.