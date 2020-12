per Mail teilen

Nach der gemeinsamen Forderung der Stadt Heidelberg, des Rhein-Neckar-Kreises und des Heidelberger Uniklinikums, bereits ab 19. Dezember in einen "harten Lockdown" zu gehen, gibt es Kritik von der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) und dem Handelsverband Nordbaden. In der gemeinsamen Presse-Erklärung aus Heidelberg war die Rede von einem Lockdown noch vor Weihnachten, in dem öffentliche Einrichtungen, Schulen und Geschäfte für drei Wochen schließen - mit Ausnahme von Angeboten des täglichen Bedarfs. IHK und Handelsverband teilten dazu mit, man verstehe, dass die Politik erneut auf die Infektionsentwicklung reagiere, die Situation sei ernst. Es gebe aber keinen Hinweis, dass gerade der Einzelhandel eine Infektionsquelle darstellt. Soweit die Gesundheitsämter Infektionsketten nachvollziehen können, erfolgten Ansteckungen "weit überwiegend im privaten Bereich und eher selten im Umfeld der Geschäfte und des Arbeitsplatzes". Daher sei es fraglich, ob die flächendeckende Schließung des Einzelhandels geeignet und verhältnismäßig sei.