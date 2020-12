Vor dem harten Lockdown ab Mittwoch appellierte IHK-Präsident Manfred Schnabel an die Politik, die Weichen in der Pandemiebekämpfung neu zu stellen. Mit jedem Tag Lockdown über den 10. Januar hinaus würden die wirtschaftlichen und sozialen Schäden immer größer, erklärte Schnabel. Er fordert deshalb, die Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Nachverfolgung der Infektionsketten deutlich zu verbessern. Außerdem dürfe eine hohe Impfquote nicht an organisatorischen Mängeln in der Beschaffung oder Logistik scheitern. Dritte Forderung sei, besonders vulnerable Gruppen wie Bewohner von Alten- und Pflegewohnheimen besser zu schützen. Auch bei der Überbrückungshilfe verlangte der IHK-Präsident Verbesserungen. Viele Betriebe würden aus verschiedenen Gründen durch das Raster fallen.