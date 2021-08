per Mail teilen

Ein Jahr Corona-Pandemie hat die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) vor große Herausforderungen gestellt. Seit dem Frühjahr 2020 habe es rund 60.000 Anrufe bei der Corona-Hotline der IHK gegeben. In Spitzenzeiten habe man rund 1.000 Telefonate am Tag geführt, dabei ging es vor allem ums Thema Soforthilfen, heißt es im nun vorgelegten Jahresbericht der IHK. Vor allem die ständig wechselnden Corona-Verordnungen hätten die Unternehmen belastet – sei es beim Infektionsschutz in der Gastronomie oder bei den Bestimmungen zu den Ausbildungsprüfungen. Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben laut IHK im vergangenen Jahr rund 45.000 Anträge auf Soforthilfe bearbeitet. Auch Ausbildungsbetriebe mussten wegen der Pandemie kreativ werden und digitale Angebote machen, aber auch nutzen – zum Beispiel digitale Berufs-Orientierungstage. Überhaupt habe man das digitale Angebot der IHK enorm vergrößert und die Internetseite der IHK sei fast 1,2 Millionen Mal angeklickt worden.