IHK Rhein-Neckar: Präsident Schnabel kritisiert neue Corona-Verordnung des Landes

Ab Freitag gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Beim Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) stoßen die Vorgaben allerdings auf Ablehnung.

IHK Präsident Manfred Schnabel kritisiert vor allem zwei Punkte. Es sei völlig unverständlich, dass Messen und Ausstellungen nach den neuen Regelungen in Baden-Württemberg weiterhin "komplett untersagt bleiben". Diese seien mindestens so infektionssicher zu organisieren wie andere Großveranstaltungen, erklärt Schnabel. Benachbarte Bundesländer erlaubten solche Messen unter Auflagen. Veranstalter und Unternehmen in Baden-Württemberg entstünden dadurch "massive Nachteile".

"Einzelhandel ist kein Infektionsherd“

Schnabel kritisiert zudem die unterschiedlichen Vorschriften für den Einzelhandel. Während Lebensmittelläden und Drogerien grundsätzlich jedem Kunden offen stehen, gilt in allen anderen Geschäften jetzt wieder die 3G-Regel. Auch Ungeimpfte können hier wieder mit einem Test einkaufen. Der Einzelhandel sei aber kein "Infektionsherd", argumentiert Schnabel, das bestätige auch das Robert-Koch-Institut. Daher solle die Landesregierung "den Mut aufbringen" und die Differenzierung zwischen den Sortimenten abschaffen.

Landesregierung setzt Stufenstem wieder in Kraft

Nach massiven Druck durch die Justiz setzt die Landesregierung am Freitag wieder ihr reguläres Stufensystem in Kraft. Sie kehrt zur Alarmstufe I zurück, die in vielen Lebensbereichen Lockerungen mit sich bringt. So sind bei Großveranstaltungen in Sport und Kultur wieder mehr Besucher erlaubt. Auch fallen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bei hohen Inzidenzen weg. Wegen Omikron verschärft Stuttgart die Regeln aber auch in einzelnen Bereichen. So müssen Reisende in Bussen und Bahnen jetzt FFP2-Masken tragen. Außerdem bleiben Clubs und Diskotheken geschlossen.