per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar befürchtet, dass im Heidelberger Patrick-Henry-Village wichtige Gewerbeflächen wegfallen könnten, falls das Gelände auch künftig für das Flüchtlings-Ankunftszentrum des Landes genutzt wird. Der Heidelberger Gemeinderat soll am Donnerstag erneut über den Standort des Ankunftszentrums entscheiden. Ein Teil des Gemeinderats will den Beschluss, das Ankunftszentrum auf ein Gelände beim Stadtteil Wieblingen zu verlagern, rückgängig machen. Außerdem soll es darüber einen Bürgerentscheid geben. Im Patrick-Henry-Village soll ein neuer Stadtteil mit Wohnungen und Gewerbe entstehen. Entsprechende Flächen würden für die Wirtschaft dringend gebraucht, so die IHK.