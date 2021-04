per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar hat das mit der Notbremse verbundene Aus für Click&Collect scharf kritisiert. Die neuen Corona-Regelungen lösen bei den betroffenen Unternehmen völliges Unverständnis und Empörung aus, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel. Er forderte, dass das sichere Click&Collect unabhängig von der Inzidenzlage als Minimallösung erhalten bleibt. Baden-Württemberg zieht ab Montag schon die „Bundes-Notbremse“ und verschärft in Regionen mit hohen Inzidenzen die Maßnahmen. So soll das Abholen von waren im Einzelhandel, das „Click&Collect“, in Regionen mit einer Inzidenz über 100 nicht mehr erlaubt sein.