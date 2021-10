IHK-Rhein-Neckar: Engpässe bremsen Wirtschaft aus

Die Wirtschaft in der Region hat sich nach dem Corona-Tief weiter stabilisiert. Die positiven Erwartungen sind jedoch wieder leicht zurückgegangen, weil es weltweit Lieferengpässe gibt. Das ist das Ergebnis der Herbst-Konjunkturabfrage der IHK Rhein-Neckar. Die Lieferengpässe beeinträchtigen vor allem die produzierenden Betriebe, etwa in der Chemie und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Dennoch bleibt die exportstarke Industrie das wirtschaftliche Zugpferd und blickt positiv in die Zukunft. Ebenso verhält es sich mit dem Einzelhandel und dem Dienstleistungsbereich. Viele Betriebe geben an, wieder mehr investieren und Personal einstellen zu wollen. Problematisch für die Konjunktur seien der Fachkräftemangel und die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise.