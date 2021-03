Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar Manfred Schnabel sieht in den ersten Öffnungsschritten im aktuellen Corona-Lockdown Vor- und Nachteile. Seit Montag dürfen unter anderem Buchhandlungen und Baumärkte wieder öffnen. „Wir freuen uns für die Betriebe, die jetzt öffnen dürfen, denn im Einzelhandel ist laut einer Studie des Robert-Kock-Instituts das Ansteckungsrisiko nur gering“, sagt der IHK-Präsident. Aber: Die Öffnungen sind unsicher, jederzeit drohen je nach Inzidenzwert wieder Schließungen. Und genau dies verunsichert viele Unternehmen, so Schnabel, der auch die massive Wettbewerbsverzerrung anmahnt: Während in Mannheim oder im Kreis Bergstraße Geschäfte wegen eines hohen Inzidenzwertes erst gar nicht öffnen oder nur Termine vergeben dürfen, ist der Einzelhandel in den anderen zwölf Städten und Landkreisen der Metropolregion Rhein-Neckar geöffnet. Das unterschiedliche Vorgehen sorge für große Verärgerung und lasse die Akzeptanz der Maßnahmen schwinden, so Schnabel.