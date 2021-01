Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) schlägt Alarm. Sollte der Lockdown wie erwartet verlängert werden, werde das viele Betriebe in Existenznot bringen, so IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Darüber hinaus fordert die IHK Rhein-Neckar, dem regionalen Handel das so genannte "Click & Collect" zu erlauben. Das bedeutet, dass die Kunden die Produkte beim örtlichen Händler per Internet bestellen und sie dann selbst im Geschäft abholen. In Rheinland-Pfalz und Hessen ist diese Form des Online-Handels erlaubt, in Baden-Württemberg aber nicht.

Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar SWR Dymski, Michaela

IHK-Forderung: Verfügung zeitnah anpassen

IHK-Präsident Manfred Schnabel sagte dem SWR, die ursprüngliche Begründung, es käme im Vorweihnachtsgeschäft zu Menschenansammlungen vor den Geschäften, sei jetzt hinfällig. Die baden-württembergische Verfügung sollte deshalb zeitnah angepasst werden, so Schnabel.