Igor Levit gestaltet künftig "Heidelberger Frühling"

per Mail teilen

Er beherrscht die gesamte Klaviatur: Star-Pianist Igor Levit. Auch zu gesellschaftspolitischen Themen bezieht er regelmäßig Position. Zuletzt für die Ukraine.

Star-Pianist Igor Levit ist dem Klassik-Musikfestival "Heidelberger Frühling" schon lange künstlerisch verbunden. Das Festival bezeichnete er am Dienstag als "Freiheits- und Lern-Ort". Zwei Dinge, die Levit immer wieder ins Zentrum seines Schaffens setzt.

Igor Levit künftig Co-Festival-Chef in Heidelberg

Levit übernimmt die künstlerische Leitung des "Heidelberger Frühlings" künftig gemeinsam mit Festivalchef Thorsten Schmidt. Ab der Spielzeit 2022/2023 wird er zunächst fünf Jahre lang die Verantwortung für das Programm übernehmen. Beim diesjährigen Festival, das am 26. März beginnt, werden bei allen Veranstaltungen Spendenboxen für die Ukraine aufgestellt.

Igor Levit: Mit Musik Menschen erreichen

Levit spendet Trost am Flügel. Seine Interpretationen an den Tasten erreichen unter anderem über die sozialen Medien tausende Menschen. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund: Der 1987 im russischen Nizhni Nowgorod geborene Künstler richtet den Blick neben der Musik immer wieder auf Konflikte und Menschen in benachteiligten Situationen.

Ich freue mich unendlich. https://t.co/e8Vr3MzUxO @hdfruehling

Pianist nimmt auch zu Ukraine-Krieg Stellung

Zuletzt richtete sich sein persönlicher Blick auf die Lage in der Ukraine. Während der Corona-Pandemie begleiteten seine Tastenanschläge Millionen. Vom Bundespräsidenten erhielt er dafür das Bundesverdienstkreuz. Immer wieder drückt er seine Gefühle am Klavier und Flügel aus. Ergreift das Wort, lässt dann aber die Musik sprechen.

Und Levit wird, wenn es sein muss, auch politisch deutlich. Er kritisiert den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und bezieht Stellung. Zum Beispiel für die russische Journalistin Marina Owsjannikowa. Mit einem spektakulären Auftritt im russischen Staatsfernsehen hatte sie Putins Krieg gegen die Ukraine am Montag verurteilt. Auch hier findet Levit deutliche Worte (Video).

"Entgrenzung" als Motto für Levits Standpunkte in Heidelberg

"Entgrenzung" - mit diesem Motto überschreibt Igor Levit jetzt seine "Standpunkte" für den "Heidelberger Frühling" 2022. Vom 31. März bis zum 3. April finden dann Konzerte statt, die das Thema Entgrenzung auf verschiedene Weise behandeln. Sicher auch dann wieder mit Parallelen zum aktuellen Weltgeschehen.