Die IG Metall Mannheim kündigt Proteste gegen eine weitere geplante Restrukturierung bei den GE-Unternehmen Power und FieldCore in Mannheim an. Die Unternehmensleitung will in Mannheim weitere Stellen streichen und steht derzeit in Verhandlung mit dem Betriebsrat, so eine IG-Metall-Sprecherin auf SWR-Anfrage. Mitte Mai soll es erste Ergebnisse geben. 2013 waren bei GE in Mannheim noch rund 1.800 Menschen beschäftigt, inzwischen sind es nur noch wenige Hundert, so die IG Metall.