Feuerwehr Weinheim befreit Igel aus Schacht unter Brandschutztür

Die Feuerwehr in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Igel aus einer sehr misslichen Lage befreit. Dabei kam ein ganz spezielles Rettungsgerät zum Einsatz.

Wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte, steckte der Igel am Dienstag in einem Schacht unter einer Brandschutztür im "Karlsberg Carré" fest - ein Gebäudekomplex in Weinheim mit Wohnungen und Dienstleistungsbetrieben. Eine Frau, die im Karlsberg Carré arbeitet, sei auf den Igel aufmerksam geworden.

Komplizierte Rettungsaktion: Die Feuerwehr rückte mit einer Lanze samt Fangnetz an. Feuerwehr Weinheim

Igel in Weinheim gerettet - mit Fangnetz an drei Meter langer Lanze

Durch die Tiefe und Länge des Schachts und wegen des sehr schmalen Zugangs sei schnell klar gewesen, dass die Rettungsaktion nicht einfach werden würde. Also mussten die Einsatzkräfte im Feuerwehrzentrum ein spezielles Rettungsgerät zusammenbauen: Es bestand aus einer drei Meter langen Lanze, mit Fangnetz an der Lanzenspitze. Damit sammelten die Einsatzkräfte den verängstigten und zusammengerollten Igel ein.

Der Igel war nach der Rettung unverletzt und wurde im Feld ausgesetzt. Feuerwehr Weinheim

Feuerwehr Weinheim setzt Igel an Hecke aus

Der Igel sei, so die Feuerwehr in einer Mitteilung, "sehr glücklich" und unverletzt gewesen. Nach Rücksprache mit der Berufstierrettung Rhein-Neckar setzten die Feuerwehrleute den Igel an einer großen Hecke in einem Feld aus. "Dort verabschiedete er sich noch mal mit einem Blick, bevor er zu neuen Abenteuern in Richtung Hecke aufbrach", hieß es in der Mitteilung.