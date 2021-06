Seit dieser Woche gibt es Warnstreiks der IG Metall, an denen sich auch Beschäftigte aus 90 Betrieben im Südwesten beteiligen. Beim Hersteller von Spezial-Elektromotoren Perske in Mannheim findet am Freitagnachmittag eine Aktion statt. Laut einer IG-Metall-Sprecherin wollen die 100 Beschäftigten eine Stunde früher ihren Arbeitsplatz verlassen und unterschreiben vor Ort ihre Forderungen auf einem Banner. Eine Kundgebung wird es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Laut Gewerkschaft haben sich in den vergangenen Tagen bereits mehr als 14.000 Beschäftigte im Südwesten an Aktionen beteiligt und ihren Arbeitsplatz früher verlassen oder sich an Demozügen und Corona-konformen Kundgebungen beteiligt. Weitere Aktionen sind geplant.