In Mannheim hat die IG Metall zu Warnstreiks aufgerufen und gleichzeitig eine neue Protestform getestet: Eine Kundgebung im Autokino-Format. So erhöht die Gewerkschaft den Druck.

Die Kundgebung fand laut IG-Metall natürlich Corona-konform statt: Teilnehmer konnten wie im Autokino mit ihrem Auto auf das Gelände des Neuen Messplatzes fahren. Es durften maximal zwei Menschen im Auto sitzen und mussten dann Maske tragen. Die Redebeiträge der Kundgebung wurden über das Autoradio übertragen. Für Fußgänger, Fahrräder und Motorräder wurde vor Ort ein eigener Bereich zur Verfügung gestellt. Das Programm mit zahlreichen Redebeiträgen wurde außerdem live übertragen, unter anderem auf Facebook.

IG Metall Mannheim: Letzte Chance

Da kommt fast Feststimmung auf - doch der Hintergrund ist ernst, denn die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Der Geschäftsführer der IG Metall Mannheim, Thomas Hahl, fordert unter anderem vier Prozent mehr Lohn.



"Die Arbeitgeber haben jetzt letztmalig die Chance in dieser Woche, sich am Verhandlungstisch zu bewegen und mit uns zu einer Lösung zu kommen." Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim

Demnach ist es bereits die fünfte Warnstreikwoche. Sollte man sich nicht einigen, kann es nach Ostern weitere Aktionen geben.

Momentan sind nach Angaben der Polizei rund 500 Teilnehmer in 300 Autos vor Ort. SWR

Autokino-Kundgebung auf dem Neuen Messplatz

In den laufenden Tarifverhandlungen will die IG Metall den Druck noch mal erhöhen. Zur Autokino-Kundgebung hatte die Gewerkschaft die Beschäftigten aus sechs Betrieben in Mannheim und Hockenheim zum Warnstreik aufgerufen, darunter Mercedes Benz, Evobus und John Deere.