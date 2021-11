IG Metall-Protest gegen Stellenabbau bei GE

Die IG Metall in Mannheim kritisiert erneute Stellenabbaupläne bei General Electric in Mannheim. Laut Gewerkschaft IG Metall hat General Electric seine Schließungs- und Stellenabbaupläne an vier Standorten in Deutschland überarbeitet, ohne Konzepte der Gewerkschaft berücksichtigt zu haben. Deutschlandweit steht nach IG-Metall-Angaben das Kraftwerksgeschäft mit Dampfturbinen vor einer großen Restrukturierung. Am GE-Standort Mannheim sollen von den verbliebenen 260 Beschäftigten etwa 50 Mitarbeiter ihre Stelle verlieren. Die IG-Metall will nun zeitnah in Betriebsversammlungen die Beschäftigten über die Lage informieren und hat Protestmaßnahmen angekündigt.