IG-Metall ehrt Jubilare im Congress Center Rosengarten

Die IG-Metall ehrt am Samstag über 3.000 langjährige Jubilarinnen und Jubilare im Congress Center Rosengarten. 165 von ihnen seien bereits seit 70 Jahren Mitglieder in der Gewerkschaft, informiert die IG-Metall Mannheim in einem Schreiben. Bei der Veranstaltung soll es einen visuellen Rückblick auf besondere Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte geben, wie beispielsweise den Kampf um die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) wird ein Grußwort sprechen, der 1. Bevollmächtigte der IG-Metall Mannheim, Thomas Hahl, eine Festrede halten.