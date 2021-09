IG-Metall BW trifft sich im Rosengarten

Erstmals seit der Corona-Pandemie ist in Mannheim die Tarif-Kommission der Gewerkschaft IG-Metall Baden-Württemberg zusammengekommen. Im Mannheimer Rosengarten geht es vor allem um die Frage, wie sich die Arbeitswelt in den kommenden Jahrzehnten verändern wird und wie sich die Tarif-Politik darauf einstellen muss. Dazu, so IG-Metall Bezirksleiter Roman Zitzelsberger, gehöre unter anderem das Thema Home-Office. Es müsse beispielsweise tarif-vertraglich geklärt werden, dass es einen Anspruch, aber keine Pflicht für Home-Office gibt. Auch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist Thema in Mannheim: Angesichts vieler aktuell ungenutzter Ausbildungsstellen befürchtet die Gewerkschaft, dass etliche Arbeitgeber ihr Angebot für Azubis im kommenden Jahr runterschrauben könnten.