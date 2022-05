per Mail teilen

Bei der Leiche, die nach dem Brand eines Schuppens in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) entdeckt worden war, handelt es sich laut Polizei um den 57-jährigen Bewohner des Anwesens. Die Untersuchungen zur Brandursache ergaben, dass der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, das Feuer selbst gelegt hatte. Dabei war Sachschaden in Höhe von fast 400.000 Euro entstanden.