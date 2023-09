Die Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt ist am Donnerstagmorgen in beiden Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt gewesen. Ein ICE-Führer hatte einen Aufprall wahrgenommen.

Im Norden Mannheims ist am Donnerstagmorgen ein ICE mit einem Gegenstand kollidiert. Deswegen war die Bahnstrecke Mannheim - Frankfurt für etwa zwei Stunden gesperrt.

ICE wartet mit 350 Reisenden an Bord in Mannheim-Luzenberg

Als der ICE 774 durch den Bahnhof in Mannheim-Luzenberg fuhr, habe der Lokführer einen Schlag gehört, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Da der Zugführer nicht ausschließen konnte, dass der ICE mit einem Menschen zusammengestoßen war, wurde die Strecke sofort in beide Richtungen gesperrt. Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab, dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der ICE mit 350 Reisenden an Bord wartete in der Zeit im Bahnhof Mannheim-Waldhof.

Bundespolizei entdeckt Schweißer-Utensilien

Auf den Gleisen fand die Bundespolizei schließlich Schweißer-Utensilien. Warum sie dort lagen, werde noch untersucht. Zurzeit geht die Bundespolizei nach eigenen Angaben davon aus, dass der Zug mit diesen Arbeitsmaterialien zusammengestoßen ist. Der Zug konnte dann mit gedrosseltem Tempo zum Hauptbahnhof weiterfahren.

Zug wurde bei Zusammenprall beschädigt

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs gegen Unbekannt aufgenommen. Der Zug wurde bei dem Aufprall beschädigt, wie groß der Schaden ist, ist noch unklar.