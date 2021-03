Um das Gesundheitsrisiko durch das Coronavirus für die Wähler bei den Landtagswahlen so gering wie möglich zu halten, haben die Stadtverwaltungen Hygienekonzepte erarbeitet. Wer keine medizinische Maske trägt, darf nicht ins Wahllokal. Das gilt für alle Städte und Gemeinden. In Weinheim z. B. dürfen sich immer nur zwei Wähler gleichzeitig im Innenraum aufhalten, um sicher zu gehen, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Außerdem gibt es "Einbahnstraßenregelungen". Viele Wahllokale - darunter mehrere in Schwetzingen - wurden verlegt. Statt in Klassenzimmern wird in Turnhallen gewählt. In Hockenheim und Mannheim werden wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger zudem gebeten, am Wahltag einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.