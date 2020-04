Hotels und Gaststätten dicht, Schulen und Kitas geschlossen, öffentliche Gebäude kaum genutzt, nichts läuft mehr. Sogar in den meisten Fällen kein Wasser. Und das könnte nach Corona zum Problem werden, wegen eines speziellen Keims.

Es geht um Legionellen. Das sind Bakterien, die sich besonders in stehendem Wasser wohlfühlen und die im schlimmsten Fall beispielsweise eine schwere Lungenentzündung hervorrufen können. Und vor denen aktuell bundesweit viele Hygiene-Fachleute warnen.

Trinkwasser-Hygiene-Verein in Höpfingen gegründet

In Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis beispielsweise hat Arnd Bürschgens erst vor wenigen Wochen einen bundesweiten Verein gegründet, in dem sich Experten für Trinkwasser-Hygiene in Deutschland zusammenfinden und austauschen können. Bürschgens selbst ist offiziell vereidigter Sachverständiger für Trinkwasserhygiene. Er warnt:

"Immer weniger Leitungen werden genutzt, kaum noch Wasser fließt. Und das bedeutet: Am Ende kommt es zu einem bösen Erwachen." Arnd Bürschgens (Experte für Trinkwasser-Hygiene)

Also: Wenn nirgendwo mehr Wasser durch die Leitungen läuft, vermehren sich die Legionellen extrem. Und können Krankheiten wie die Legionärskrankheit auslösen, eine gefährliche Infektion, die wiederum zu Lungenentzüdnungen führen kann.

Alle 72 Stunden die Leitungen spülen

Das Thema Legionellen in Trinkwasserleitungen ist gar nicht neu, da ja auch Schulen beispielsweise in den Sommerferien sechs Wochen leer stünden. Schon seit Jahren gibt es regional unterschiedliche Verordnungen, mit denen das Problem bei Wasserleitungen verhindert werden soll. So wird empfohlen, an jeder öffentlichen Entnahmestelle mindestens wöchentlich, besser alle 72 Stunden, so viel Wasser abzulassen, bis das warme Wasser richtig warm und das kalte Wasser richtig kalt ist.

"Man benötigt einen vollständigen Wasseraustausch, am besten alle 72 Stunden." Arnd Bürschgens (Experte für Trinkwasser-Hygiene)

Damit wird ein regelmäßiger Austausch gewährleistet, das Wasser steht nicht und es können sich keine Legionellen bilden. Diese sterben im Übrigen bei einer Temperatur ab 65 Grad ab. Wer seine Leitungen nicht regelmäßig durchspülen kann, der sollte bei der festen Wiederinbetriebnahme mindestens mehrere Minuten lang die Wasserleitungen spülen.