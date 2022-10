Gemeinde Brühl will Hundesteuer eintreiben

Wie viele Hunde gibt es in der Gemeinde? Das will man in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) jetzt genau wissen. Deshalb ziehen dort Kontrolleure los.

In den kommenden Wochen soll in Brühl der Bestand an Hunden erfasst werden. Dazu werden Mitarbeiter einer beauftragten Firma von Haus zu Haus gehen, erklärte die Gemeindeverwaltung. Man habe festgestellt, dass nicht alle Hundehalter ihrer Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachgekommen seien. Entsprechende Hinweise gingen auch immr wieder aus der Bürgerschaft ein. Hundesteuer-Kontrolleure klingeln an der Haustür Die Kontrolleure klingeln bei allen Haushalten im Gemeindegebiet, und zwar unter der Woche zwischen 10 und 20 Uhr, samstags bis 17 Uhr. Jeder Mitarbeiter trage eine von der Gemeinde ausgestellte Legitimation bei sich, heißt es. Die Aktion diene vor allem dazu, die rechtmäßig anfallende Hundesteuer eintreiben zu können. Diese gebe es bereits seit mehr als 200 Jahren und sei vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Hundesteuer in Brühl kostet 96 Euro pro Jahr In Brühl kostet der Ersthund 96 Euro im Jahr, jeder weitere Hund 192 Euro. In bestimmten Fällen kann man sich von der Steuerpflicht befreien lassen. Für Kampfhunde gelten Sonderregelungen. Ziel der Steuer ist es laut Gemeindeverwaltung, die Zahl der Hunde zu begrenzen. Wer seinen Hund nicht ordnungsgemäß anmelde, müsse mit einem Bußgeld rechnen. Dieses kann laut Gemeinde bis zu 10.000 Euro betragen. Hundesteuer-Marken der Gemeinde Brühl Gemeinde Brühl

