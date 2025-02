Einbrüche, Demos und die Vermisstensuche sind typische Einsätze für die Hundestaffel am Polizeipräsidium Mannheim. Seit Kurzem trainieren sie auch im ehemaligen SWR Studio.

Im April vergangenen Jahres ist das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen in die Mannheimer Neckarstadt umgezogen. Den alten Standort an der Wilhelm-Varnholt-Allee nutzt jetzt das Technoseum. Aber nicht nur: Die Polizeihundestaffel in Mannheim trainiert dort seit Kurzem verschiedene Einsatzszenarien.

Mannheim: Polizeihunde trainieren im alten SWR Studio

Im Polizeipräsidium Mannheim arbeiten derzeit fast 40 Hundeführer. Sie alle haben mindestens einen Diensthund - einen deutschen, belgischen oder holländischen Schäferhund. Die Polizeihundestaffel ist rund um die Uhr besetzt. Gerufen werden sie zu ganz unterschiedlichen Einsätzen - sie suchen nach vermissten Personen oder mutmaßlichen Tätern, werden bei Demonstrationen eingesetzt oder spüren Drogen und Leichen auf. Damit im echten Einsatz alles klappt, üben die Hundeführer mit ihren Diensthunden diese Einsätze. Wichtig dabei ist auch, dass an unterschiedlichen Orten geübt wird.

Da sollen auch Überraschungen mit dabei sein. Es sollen neue Bilder entstehen, damit die Hunde daraus lernen.

Beißen, riechen, bellen - Training der Polizeihunde

Die Hundestaffel trainiert deshalb nicht nur im ehemaligen SWR Studio in Mannheim, sondern auch im Heidelberger Patrick Henry Village (PHV) und im Stadtforst in Heidelberg. Die Übungseinheiten sind sehr wichtig, erklärt Ausbilder Thomas Boris. Auch, weil es in den Einsätzen immer wieder zu unterschiedlichen Situationen kommen kann.

Alle ausgebildeten Diensthunde am Polizeipräsidium Mannheim sind Schutzhunde. Das heißt: Sie helfen, Straftäter zu verfolgen und unterstützen bei Festnahmen. Gleichzeitig sind sie auch Spürhunde. Je nach Ausbildung und Veranlagung können sie zum Beispiel Datenträger, Sprengstoff, Leichen oder Drogen aufspüren. Im alten SWR Studio eigenen sich die Keller- und ehemaligen Büroräume besonders gut zum Verstecken und Fährtensuchen. Die Hunde trainieren außerdem, wie sie auf Kommando kontrolliert zubeißen.

Im Training üben die Hunde auch, wie sie im Ernstfal richtig zubeißen. SWR

Beim Training im alten SWR Studio mit dabei sind der Polizeihundeführer und 1. Polizeihauptmeister Sebastian Bechtold und sein Schäferhund Duke. Gemeinsam üben sie das Aufspüren von Tätern und das kontrollierte Zubeißen. Der Täter heute: Ein Polizei-Kollege in Zivil. Damit sich im Training niemand verletzt, trägt der Angreifer einen dick gepolsterten Anzug.

Polizeihunde - privat anders als im Dienst?

Sebastian Bechtold und Duke sind seit 2021 ein festes Team. Mit neun Monaten kam Duke damals zur Polizei. So wie alle anderen Polizeihunde lebt auch Duke zuhause bei seinem Herrchen, Sebastian Bechtold.

Obwohl der Schäferhund nach Dienst oder Training zuhause zur Ruhe kommt, bleibt eine gewisse Anspannung, auch beim Gassi gehen, denn: Duke könnte schließlich auch außerhalb des Dienstes so reagieren, wie er es im Training gelernt hat, sagt Sebastian Bechtold. Beim Spazierengehen nebenbei Telefonieren oder am Handy scrollen - für den Polizisten undenkbar.

Man kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt ganz normal mit dem Hund spazieren. Man muss immer zu einhundert Prozent dabei sein und auf seinen Hund aufpassen.

Auch privat sind Sebastian Bechtold und Diensthund Duke immer zusammen. SWR

Die Grundanspannung sei aber auch wichtig, weil der Hund jederzeit einsatzbereit sein muss. Die meisten Polizeihunde gehen im Alter von etwa zehn Jahren in Rente. Bei Duke ist es bestimmt erst in fünf, sechs Jahren so weit. Danach wird er bei Sebastian Bechtold bleiben: "Er wird weiterhin bei mir dann leben, seinen Lebensabend verbringen, bei mir zuhause in der Wohnung, und auf der Couch schön einschlafen."