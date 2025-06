per Mail teilen

300 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) errichten vor Pfingsten eine schwimmende Arbeitsbrücke auf dem Neckar. Jubiläen sind Anlass für die spektakuläre Großübung.

Das fiktive Szenario: Die Gemeinde Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) steht nach einem Starkregen unter Wasser, die Bevölkerung muss notversorgt werden. Fachkräfte des Technischen Hilfswerks sollen im Auftrag der Bundesregierung beim simulierten Katastrophenfall helfen. Sie trainieren, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Dazu reisen am Freitag rund 300 THW-Expertinnen und Experten der Fachgruppen "Wassergefahren" aus ganz Süddeutschland an.

THW-Helfer bauen in Haßmersheim Transportbrücke über den Neckar

Die ehrenamtlichen THW-Helferinnen und Helfer haben während der Großübung viele Aufgaben zu erfüllen. Sie müssen Unterkünfte errichten und für eine adäquate Strom- und Wasserversorgung sorgen. Vor allem aber gilt es, eine 115 Meter lange Schwimmbrücke auf dem Neckar zu errichten, über welche im Katastrophenfall die Versorgung der Bevölkerung abgewickelt werden könnte.

Das Szenario ist technisch wie logistisch sehr anspruchsvoll.

22 Trucks liefern dazu das Aufbaumaterial - die Hauptträger der Brücke sowie deren Fahrbahnplatten. An drei verschiedenen Standorten erfolgen die Montagearbeiten, danach werden die Pontons von den Einsatzkräften zu Wasser gelassen und schließlich zusammengesetzt. Der sogenannte "Brückenschlag" ist für Samstag zwischen 15 und 16 Uhr vorgesehen.

Brückenschlag in Haßmersheim mit viel Prominenz

Für die spektakuläre Großübung hat sich Prominenz angekündigt. Außer THW-Präsidentin Sabine Lackner wollen der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel (CDU), Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) sowie der Bundestagsabgeordnete Alexander Throm (CDU) nach Haßmersheim kommen.

Im Rahmen der Großübung sind auch Einsatzfahrzeuge des THW zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

THW-Aktionstag am Samstag in Haßmersheim

Die Bevölkerung ist am Samstag zu einem großen Aktionstag eingeladen. Ab 11:30 können Besucher den THW-Mitarbeitern bei ihrer Arbeit zuschauen, außerdem lockt eine Fahrzeugschau. Hautnah miterleben lässt sich für Interessierte auch der Brückenbau. Die Montagearbeiten sind vom Wasser aus mit einer Fähre zu besichtigen, am Nachmittag dürfen Gäste zu Fuß über die Schwimmbrücke flanieren. Am Abend steigt dann eine Brückenparty mit viel Musik und Unterhaltung.

Anlass für die länderübergreifende Katastrophenschutzübung ist ein Doppeljubiläum. Das Technische Hilfswerk feiert 2025 sein 75-jähriges Bestehen, der Ortsverband Haßmersheim wird 60 Jahre alt.