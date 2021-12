Hunderte protestieren in Mannheim trotz Verbots gegen Corona-Maßnahmen

In der Mannheimer Innenstadt haben am Montagabend mehrere hundert Menschen bei einer nicht genehmigten Versammlung gegen Corona-Maßnahmen protestiert.

Nach SWR-Informationen wurde bei den Protesten in Mannheim "Friede, Freiheit, keine Diktatur" skandiert. Die Polizei sprach gegenüber dem SWR von 500 bis 600 Teilnehmenden, obwohl die Versammlung von der Stadt zuvor verboten worden war. Der Mannheimer Polizeisprecher Patrick Knapp schilderte gegenüber dem SWR eine zunächst unübersichtliche Lage in der Innenstadt:

Versammlung war nicht angemeldet

Da die Versammlung durch die Stadt verboten wurde, machen sich laut Knapp alle Teilnehmer strafbar. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden in die Innenstadt gerufen. Die Polizei zog am Abend immer wieder Kräfte aus der Region in die Mannheimer Innenstadt.

"Es geht um eine geplante Versammlung. Die Versammlung war bei der Stadt Mannheim nicht angemeldet. Die Stadt hat die Versammlung verboten. Die Personen wurden darauf aufmerksam gemacht. Die Personen haben auf die Ansprache und auf den verteilten Platzverweis nicht reagiert."

Polizei spricht Platzverweise in Mannheimer Innenstadt aus

Auch Platzverweise seien durch die Polizei ausgesprochen worden, so der Mannheimer Polizeisprecher gegenüber dem SWR weiter. Die Teilnehmer der Versammlung wurden von den Beamten dazu aufgefordert, friedlich nach Hause zu gehen. Am Abend gab es noch keine Informationen darüber, wie die Versammlung verlaufen ist. Die Platzverweise wurden bis Mitternacht ausgesprochen.

#Mannheim #Montagsspaziergang #VerboteneVersammlung: Wir sind mit starken Kräften im #Einsatz und werden weitere Maßnahmen treffen sowie die Personalien der Versammlungsteilnehmer aufnehmen. https://t.co/BrQUcEIgk7

Auch Proteste in Tübingen und Reutlingen

Auch in Tübingen und Reutlingen gingen am Montagabend Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Während in Reutlingen nur wenige Teilnehmende mit Teelichtern durch die Innenstadt liefen, versammelten sich laut Polizei rund 200 Menschen auf dem Tübinger Marktplatz, darunter auch Gegendemonstranten der Antifa. Beide Gruppierungen hatten ihre Versammlungen nicht angemeldet. Die Polizei bezeichnete die Versammlungen insgesamt als friedlich, überwiegend seien Abstände eingehalten worden. Die Stadt Reutlingen hatte wegen der Ausschreitungen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen am Wochenende für bestimmte Bereiche der Innenstadt Maskenpflicht und ein Alkoholverbot verordnet.