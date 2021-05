"Nach meinen Informationen ist da noch keiner durchgefallen. Es ist jetzt kein so schwerer Test. Aber man lernt einfach noch mal wirklich: Was braucht der Hund? Was sind die Bedürfnisse? Auf was muss ich achten? Dass die Leute sich wirklich noch mal mit dem Hund und der Haltung dieses Hundes auseinandersetzen."