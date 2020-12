Mit mobilen Teams hat am Sonntag die Corona-Impfaktion in der Kurpfalz begonnen. Neben dem Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg, das am Sonntag seine Arbeit aufgenommen hat, läuft der Aufbau der Kreisimpfzentren (KIZ) des Rhein-Neckar-Kreises und des Neckar-Odenwald-Kreises. mehr...