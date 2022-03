Mit einem Halstuch schneller ein neues Zuhause finden

per Mail teilen

Eine Heidelbergerin will Hunden aus dem Tierheim helfen ein neues Zuhause zu finden. Ihre Idee: Hundehalstücher sollen die Vermittlung erleichtern.

Gerade während der Coronapandemie sind und waren Hunde sehr beliebt. Wer auf der Suche nach einem vierbeinigen Freund ist, schaut die Hunde, die einem auf der Straße entgegenkommen, noch mal ganz genau an. Vielleicht ist ja einer dabei, der gefallen würde? Dass genau dieser Hund vielleicht gerade im Tierheim lebt und wirklich ein neues Zuhause sucht, können Sie nicht wissen. Die Heidelbergerin Anne Plan-Lippe erfand für genau solche Momente eine Lösung. Sie will den Hunden helfen, denn jährlich landen rund 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen. Und die Vermittlung ist oftmals schwierig.

Selbstgenähte Hundehalstücher mit aufgedrucktem Statement

Anne Plan-Lippe näht die Hundehalstücher selbst bei sich Zuhause. Es gibt sie in allen erdenklichen Farben und Größen. Die sind aber nicht nur schön, sondern auch noch informativ: Auf den Tüchern steht „Adoptiert mich“ auf Englisch.

"Der Plan ist eigentlich, wenn freiwillige Helfer im Tierheim oder Pflegestellen mit den Hunden spazieren gehen, die noch ganz dringend ein zuhause suchen - dass sofort signalisiert wird: Dieser Hund braucht ein zuhause."

Tuch soll signalisieren, dass Hund noch zu haben ist

Durch die knalligen Farben und den Schriftzug soll jede und jeder direkt erkennen, dass dieser Hund noch zu adoptieren ist. Anne erhofft sich dadurch, dass die Vierbeiner schneller ein neues Herrchen oder Frauchen finden.

Hundehalstücher gibt es im Onlineshop

Die Tücher verkauft Anne Plan-Lippe in ihrem Onlineshop. Dort kann sich jede und jeder ein solches Hundehalstuch bestellten - auch, wer seinen Hund gar nicht zur Adoption freigeben möchte. Gedruckt wird alles, was gefällt. Tierheime und Menschen, die mit Vierbeinern aus dem Tierheim Gassi gehen, bekommen die Tücher aber auch geschenkt.