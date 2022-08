Hund in Neckargemünd wegen Tierköder notperiert

per Mail teilen

Ein elf Monate alter Hund musste in einer Tierklinik notoperiert werden, nachdem er in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) einen mit Draht präparierten Köder gefressen hatte.

Der Hund hatte am Samstagabend kurz vor Mitternacht beim Gassigehen ein mit einem Draht präpariertes Stück Wurst gefressen. Mehrere solcher Wurststücke waren laut Polizei an einer Bordsteinkante in Neckargemünd ausgelegt worden. Der Besitzer konnte nicht mehr verhindern, dass der Hund das Stück verschluckte.

Präparierter Köder (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Polizei Landshut

Operation offenbar gut überstanden

Noch in der Nacht wurde der Draht in einer Tierklinik entfernt. Der elf Monate alte Hund überstand die Operation laut Polizei gut. Die Ermittler stellten mehrere Tierköder sicher und suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugin mit zwei Hunden gesucht

Außerdem sucht die Polizei eine Zeugin, die ebenfalls in der Nacht mit zwei Hunden an der Stelle spazieren ging und auf die Köder aufmerksam wurde. Die Frau soll die Köder zur Sicherheit anderer eingesammelt haben.