Die Hotelfachschule Heidelberg feiert 100. Geburtstag. Was die Absolventen in ihrem Beruf danach mitunter erleben, ist ganz schön kurios. Zwei von ihnen erzählen ihre Geschichte.

In Kenia ein Hotel leiten oder Helmut Kohl eine Absage erteilen müssen - solche und ähnliche Erfahren haben Absolventen der Hotelfachschule Heidelberg gemacht. Die Hochschule feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Über hundert ehemalige Absolventen kamen zur Feier zusammen. Mit zwei von ihnen hat der SWR gesprochen.

Eckart Redlich: Hat in Kenia, Russland und der Antarktis gearbeitet

Eckart Redlich hat nach seiner Weiterbildung unter anderem fünf Jahre als Hoteldirektor in Kenia gearbeitet. SWR

Eckart Redlich war schon früh klar: Er will mal im Ausland arbeiten. Nach seiner Ausbildung als Koch in Karlsruhe hat er von 1994-1996 seine Weiterbildung an der Hotelfachschule in Heidelberg gemacht. Vor allem der Austausch untereinander habe ihm hier viel gebracht, erinnert sich der heute 59-Jährige. Nach der Weiterbildung hat Redlich dann direkt die Chance bekommen, in Kenia ein Hotel zu führen. Für ihn eine komplett neue Erfahrung. Nicht nur in einem kulturell fremden Land zu arbeiten, sondern auch die Kommunikation mit den Einheimischen war für ihn besonders herausfordernd.

Die machen Sachen, die für sie logisch sind, aber nicht für dich logisch sind.

Redlich: "Ich bin durch meine Arbeit weltoffener geworden"

Seine kenianischen Angestellten hätten seine Ansagen oft anders verstanden und umgesetzt, als er wollte, erinnert sich Eckart Redlich. Zum Beispiel hätte er seinem Küchenchef 40 Orangen gegeben und erklärt, dass die eine Hälfte am nächsten Tag beim Frühstück serviert werden solle und die andere Hälfte drei Tage später. Das Wort "Hälfte" habe der Chef daraufhin wörtlich genommen und alle Orangen halbiert. Die untere Hälfte wurde am nächsten Tag serviert, die obere Hälfte sei nach drei Tagen eingegangen.

Trotz anfänglicher Missverständnisse hat Redlich schnell gelernt, dass alle Menschen unterschiedlich sind und man genau daraus die jeweiligen Stärken ziehen kann.

Nach fünf Jahren in Kenia hat er danach fast ausschließlich auf Passagier- oder Kreuzfahrtschiffen gelebt und als Hoteldirektor gearbeitet. Egal ob in Russland oder in der Antarktis, Eckart Redlich hat so viel von der Welt gesehen und war teilweise über mehrere Jahre nicht in Deutschland. Krankheitsbedingt ist der 59-Jährige mittlerweile Frührenter. Von seinen Erlebnissen könne er aber noch lange zehren.

Über die Hotelfachschule Heidelberg: Wer sich als Koch oder Hotelangestellter weiterbilden möchte, um zum Beispiel Hoteldirektor zu werden, kann das an der Hotelfachschule Heidelberg tun. Sie gilt als eine der renommiertesten Weiterbildungsadressen in Deutschland. Seit der Gründung 1925 hat die Schule laut Schulleiter Ralf Hein mehr als 10.000 Absolventinnen und Absolventen ausgebildet. Anlässlich des 100. Geburtstags haben sich über 100 ehemalige Mitstudierende in Heidelberg am Alumni-Tag getroffen und sich ausgetauscht.

Andrea Kälberer: Hat Helmut Kohl fast eine Absage verpasst

Andrea Kälberer hat nach ihrer Weiterbildung zunächst in dem Restaurant ihrer Eltern gearbeitet und sich dann mit ihrem Mann selbstsändig gemacht. SWR

Dass Andrea Kälberer die Gastronomie im Blut liegt, war von Anfang an klar. Ihr Vater hatte zwei Michelin Sterne und gehörte in den achtziger Jahren zu den zehn besten Köchen in der Bundesrepublik Deutschland, so Kälberer. Nachdem sie als Direktionsassistentin bei ihren Eltern im Betrieb gearbeitet hatte, hat auch sie sich 1983 für eine Weiterbildung an der Hotelfachschule in Heidelberg entschieden. An den Wochenenden arbeitete sie weiter bei ihren Eltern in Durbach (Ortenaukreis).

Kälberer verpasst dem Assistenzen von Helmut Kohl aus Versehen eine Absage

An einem Vormittag, an dem Kälberer wieder für ihre Eltern gearbeitet hatte, kam nach eigener Aussage ein älterer Herr in das Restaurant und wollte bei ihr einen Raum und ein Mittagessen für 15 Personen für einen kommenden Montagmittag buchen. Das Problem: Das Restaurant hatte jeden Tag geöffnet, außer Montagsmittags, da dann der Betrieb grundgereinigt wurde, erinnert sich die heute 63-Jährige. Deshalb erklärte sie dem Mann, dass die Reservierung leider nicht möglich wäre.

Es war furchtbar, ich habe es fast vermasselt.



Einige Stunden später sah Andrea Kälberer, wie der Herr vom Vormittag wieder im Restaurant war und mit ihrer Mutter sprach. Kälberer versuchte, ihre Mutter unter einem Vorwand wegzuziehen und ihr zu erklären, dass sie bereits versucht hatte, den Mann abzuwimmeln. Doch ihre Mutter machte ihr dann klar: Der Mann sei der persönliche Assistent von Helmut Kohl, der zu der Zeit Bundeskanzler war. Er solle für Kohl und dem französischen Politiker Francois Mitterrand ein Mittagessen arrangieren. Andrea Kälberer und ihrer Mutter war sofort klar, welche Chance das für das Restaurant bedeutete. Natürlich änderten sie die Reinungspläne und sagten dem Assistenten zu.

Andrea Kälberer erinnert sich noch gut daran, wie schnell sich die Nachricht, dass der Bundeskanzler nach Durbach komme, verbreitet hätte. Die Presse, Schaulustige und eine Blasmusikkapelle waren am Besuchstag vor Ort, das Treffen wurde im Fernsehen ausgestrahlt. Und Andrea Kälberer? Die war an dem Tag leider nicht im Restaurant. Sie hatte kurz davor in den Alpen Ski-Urlaub gemacht und konnte nicht rechtzeitig abreisen, da ihr Urlaubsort eingeschneit wurde. Kälberer musste das Treffen am Fernseher verfolgen und hat es bis heute nicht vergessen.