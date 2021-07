Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Weinheimer (Rhein-Neckar-Kreis) Gemeinderats hat sich am Mittwoch für ein Business-Hotel am Bahnhof und einen Wohnmobil-Park im Birkenauer Tal an der Weschnitz ausgesprochen. Das teilte die Stadt mit. Das Hotel soll den Plänen zufolge mindestens drei Sterne haben und über hundert Zimmer verfügen, samt Fitness- und Wellnessbereich. Wenn die endgültige Entscheidung gefallen ist, könnte das Hotel 2024 eingeweiht werden, so die Stadt.