Seit Tagen bereiten sich Hotels auf die Wiedereröffnung vor. Wochenlang blieben die Zimmer leer, wie im Heidelberger Hof. Die Corona-Pandemie ist ein finanzieller Kahlschlag vor allem für Inhabergeführte kleine Hotels.

Ein Beispiel ist der Heidelberger Hof in der Innenstadt. Wie in den meisten Häusern musste die Geschäftsführerin Jenny Koch nachrüsten: Spukschutze in den 22 Zimmern aufstellen, Oberflächen mit Wegwerffolien versehen, Desinfektionsmittel im ganzen Haus verteilen.

Restaurant musste umstrukturieren

Auch das Restaurant musste umstrukturiert werden. Das Frühstücksbuffet fällt aus Hygienegründen aus. Die Gäste müssen ihre Frühstückswünsche am Vorabend mit einer Uhrzeit angeben, so dass es am nächsten Morgen nicht voll wird im Restaurant. Das Personal bringt dann das gewünschte Frühstück auf dem Servierwagen an die Tische. Da auch in den Restaurants der Abstand eingehalten werden muss, hat Jenny Koch die Tische reduziert.

Nicht ausgebucht aber guter Dinge

Ganz langsam gingen wieder Buchungen ein, so Jenny Koch. Das freue sie vor allem für ihre insgesamt zehn Angestellten, die sie in Kurzarbeit schicken musste. Jetzt können sie langsam wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kommen. Ausgebucht sei man nicht aber es würde mehr gebucht, das stimme zuversichtlich.

Stabilisierungshilfe kommt an

Auch die Unterstützung vom Land stimmt Hoteliers positiv. Mit einer Stabilisierungshilfe greift das Land Baden-Württemberg Hotels und Gaststätten unter die Arme. Das Geld soll noch drei weitere Monate fließen.

Existenzsorgen bleiben

Doch in der Branche haben viele Existenzsorgen, sagt der Sprecher des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes Baden-Württemberg Daniel Ohl im SWR-Gespräch. Die Lage sei sehr ernst und bedrohlich vor allem für Hotels, die wochenlang nicht einmal Geschäftsreisende beherbergen konnten und komplett geschlossen waren. Es gebe Betriebe, die nicht wieder öffnen werden oder Insolvenz anmelden mussten, so Ohl.

Lockerung auch für Camper

Hotels in der Region locken zum Teil sogar mit Gratis-Angeboten Touristen zurück in ihre Hotels. Auch für Camper in Baden-Württemberg wird das Leben etwas leichter – ab Freitag dürfen die Sanitäranlagen wieder genutzt werden.