Ein Fußball-Fan muss sich heute am Amtsgericht Mannheim wegen der Teilnahme an einer Massenschlägerei im März 2019 in der Mannheimer Innenstadt verantworten. Der 32-jährige Angeklagte soll an den schweren Ausschreitungen im Vorfeld des Halbfinalspiels im badischen Fußballpokal zwischen dem VfB Gartenstadt und dem Karlsruher SC beteiligt gewesen sein. Der Fan des Karlsruher SC ist deshalb wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Strafrahmen dafür reicht von 6 Monaten bis 10 Jahre Gefängnis oder Geldstrafe. In der Mannheimer Innenstadt hatten sich zwei rivalisierende Gruppen von je 50 Fußball-Anhängern aus der Szene des SV Waldhof Mannheim und des Karlsruher Sportclubs miteinander geprügelt. Die Polizei war mit mehreren hundert Beamten im Einsatz. Gegen einige der Schläger sind bereits Geld- und Haftstrafen verhängt worden.