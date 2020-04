Grill setzt Wohnhaus in Waibstadt in Brand

Haus nach Feuer unbewohnbar Grill setzt Wohnhaus in Waibstadt in Brand

Ein Holzkohlegrill hat am Ostersonntag ein dreistöckiges Haus in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand gesetzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 150.000 bis 200.000 Euro.