Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg-Kirchheim gelöscht. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 400.000 Euro. Eine Person wurde verletzt.