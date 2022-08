Hoher Sachschaden bei Großbrand in Weinheim

In der Nacht zum Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden von bis zu 1.000.000 Euro.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim war das Feuer gegen 21:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Ritschweier ausgebrochen. In dem Gebäude war früher außerdem eine Gaststätte untergebracht. Die Anwohner versuchten vergeblich, den Brand mit Feuerlöschern selbst unter Kontrolle zu bringen. Die Flammen breiteten sich jedoch schnell aus und griffen auch auf Autos und Motorräder über, die vor dem Grundstück abgestellt waren. Dach mit Äxten geöffnet Rund 150 Feuerwehrleute aus Weinheim, Gorxheimertal, Ladenburg, Hirschberg und Hemsbach waren die ganze Nacht vor Ort. Mehrere Trupps öffneten das Dach mit Hilfe von Hacken und Äxten, um die Flammen gezielt löschen zu können. Nach rund einer Stunde war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert wurde. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber bis zum Morgen. Haus nicht mehr bewohnbar Zwei Anwohner wurden laut Feuerwehr leicht verletzt, darunter eine 56-jährige Frau, die mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus kam. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Weinheimer Polizei ermittelt.