Maßnahmen gegen hohe Corona-Fallzahlen Bald Wechselunterricht in Mannheim?

Bei den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch stand auch die Frage im Raum, was in Regionen mit extrem hohen Corona-Fallzahlen geschehen soll - Mannheim zum Beispiel. Wechselunterricht soll eine der Maßnahmen sein.