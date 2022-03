Hoffenheim impft im Stadion ohne Anmeldung

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim impft im Sinsheimer Stadion. Unter dem Motto "Unsere Offensive: Impfen" rufen Sportvereine im ganzen Land gemeinsam mit dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium zur Corona-Impfung auf, so der Sprecher der TSG Hoffenheim, Holger Kliem. Die TSG Hoffenheim beteiligt sich mit gleich zwei Terminen an der 24-Stunden-Impfaktion. Am Mittwochabend zwischen 18 und 24 Uhr und damit parallel zum Spiel der Hoffenheimer bei Bayer Leverkusen, und am Donnerstag von 6 Uhr bis 18 Uhr. Die Impfungen finden im Hoffenheimer Stadion direkt an der A6 bei Sinsheim statt, eine Anmeldung ist nicht nötig.