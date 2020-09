Die große Feier des 250. Geburtstages von Friedrich Hölderlin in Heidelberg ist wegen Corona ausgefallen. Aber Erinnerungen an den im schwäbischen Lauffen geborenen Dichter sind jetzt doch zu sehen. Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg stellt das handschriftliche Original von Hölderlins Ode an Heidelberg aus dem Jahr 1798 aus - zusammen mit anderen Dokumenten, Bildern und Archivalien.