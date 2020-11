Vor einer Eisenbahnbrücke an der Hauptstraße in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Kreisverwaltung ein Höhenwarnsystem installiert. Dort waren immer wieder Lkw hängengeblieben, weil die Fahrer die Durchfahrtshöhe falsch eingeschätzt hatten. Daraufhin musste die Landesstraße 600 an dieser Stelle mehrfach gesperrt werden. Jetzt werden herannahende Fahrzeuge von Radargeräten erfasst. Wenn sie höher sind als 3 Meter 10, fangen die neuen Warnschilder an zu blinken. Nach drei Minuten gehen sie dann wieder aus.